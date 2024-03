Habitat au Gabon : Le CTRI annonce l’octroi de 300 postes budgétaires pour renforcer le secteur

Après les secteurs de la santé, de l’éducation, ou encore de la communication, le président de la transition gabonaise continue d’offrir des postes budgétaires dans la Fonction publique. Ce samedi 16 mars, le tour est revenu aux agents du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme avec pas moins de 300 postes budgétaires alloués prochainement. Ces postes devraient servir à l’intégration des fonctionnaires et au recrutement de nouveaux professionnels du secteur.

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé samedi son engagement en faveur de l’amélioration de l’offre en matière de logement et d’urbanisation sur l’ensemble du territoire national. Dans cette optique, des mesures concrètes ont été prises pour renforcer les compétences des agents œuvrant dans le secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Le communiqué n°51 du CTRI

Selon un communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le président de la transition a donné des « instructions aux services compétents pour l’ouverture de 300 nouveaux postes budgétaires au sein de ce secteur d’une importance capitale pour la nation ». Cette décision témoigne de la volonté des autorités de la transition de répondre aux besoins croissants en matière d’habitat et d’urbanisme, tout en créant des opportunités d’emploi pour les citoyens gabonais.

Ces 300 nouveaux postes budgétaires permettront de renforcer les effectifs des agents travaillant dans le domaine de l’Habitat et de l’Urbanisme, garantissant ainsi une meilleure prise en charge des projets de construction et d’aménagement urbain à travers le pays. Cette initiative s’inscrit dans une vision globale visant à promouvoir un développement urbain durable et à améliorer les conditions de vie de la population gabonaise. Les nouveaux postes budgétaires offriront des perspectives d’emploi aux jeunes diplômés en attente d’intégration et contribueront à dynamiser le secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme, moteur essentiel de l’économie.

Le président de la Transition a souligné l’importance stratégique de ce secteur pour l’avenir du pays, rappelant que le logement et l’urbanisme sont des éléments essentiels du développement socio-économique. Cette annonce intervient dans un contexte où la question du logement et de l’urbanisme revêt une importance particulière, notamment avec la croissance démographique et l’urbanisation croissante observée dans de nombreuses provinces du pays.