Guinée-Conakry : Alpha Condé renversé par les hommes du colonel Mamady Doumbouya

Après plusieurs heures de confusion, des hommes d’armes commandés par le Colonel Mamady Doumbouya, ancien légionnaire de l’armée française, ont annoncé ce dimanche à la télévision et radio nationale guinéenne avoir pris le dessus sur la garde présidentielle à Kaloum dans la capitale de la Guinée, Conakry. « Nous avons décidé, après avoir vu le Président -qui est avec nous- de dissoudre la constitution en vigueur, dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes », a déclaré Mamady Doumbouya.

L’ancien président aux mains de l’armée

Le colonel Mamady Doumbouya, chef du Groupement des forces spéciales (GPS), une unité d’élite de l’armée aussi bien entrainée qu’équipée, a justifié ce revirement politique par « le dysfonctionnement des institutions républicaines », « l’instrumentalisation de la justice » et « le piétinement des droits des citoyens ». Il a invité toute l’armée à l’unité « afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple guinéen ». Il a demandé à ce que les éléments de l’armée restent dans les casernes et continuer avec leurs tâches quotidiennes.

Pour rappel, en mai dernier, des rumeurs auraient même fait état d’une possible arrestation de Mamady Doumbouya à Conakry. Alpha Condé était président de la Guinée depuis décembre 2010. Il a été réélu deux fois en 2015 et 2020. Il a présidé l’Union africaine de janvier 2017 à janvier 2018.