Guinée-Bissau : l’exploitation des ressources forestières désormais interdite dans le pays

L’exploitation des ressources forestières de la Guinée-Bissau est interdite sur l’ensemble du territoire national, a annoncé vendredi la ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Fatoumata Djau Baldé.

« Nous avons demandé à la brigade de la protection de la nature et de l’environnement de renforcer la surveillance et le contrôle afin de lutter contre les trafiquants qui seront tentés de couper des troncs d’arbres à travers nos forêts nationales », a souligné Mme Baldé dans un communiqué.

Elle a en outre lancé un appel à la population, aux chefs traditionnels locaux et aux autorités administratives régionales pour ’’une collaboration étroite et plus efficace avec les autorités compétentes sur tout acte d’exploitation forestière illégale". Les trafiquants s’adonnent depuis plusieurs années à l’abattage et à la vente d’espèces rares en Guinée-Bissau, notamment le bois de vène, le doussié, le caïlcédrat et le rônier.