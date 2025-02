Grand Libreville : Le Gabon prévoit de construire 5 000 logements sociaux sur 7 ans

Le Gabon s’est engagé hier dans un vaste programme de construction de 5 000 logements sociaux grâce à une convention signée ce jeudi au palais présidentiel de Libreville entre les autorités de la transition et le promoteur immobilier marocain Addoha. Cette initiative, portée par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vise à répondre à la crise du logement dans le pays et relancer un secteur en difficulté.

Ce projet rappelle étrangement une promesse non tenue de l’ex-président Ali Bongo, qui, à son accession au pouvoir en 2009 après la mort de son père, s’était engagé à construire 5 000 logements par an. Une ambition qui s’est progressivement effondrée, plombant ses deux mandats successifs et laissant un goût amer dans l’opinion publique. Aujourd’hui, les autorités de la transition semblent vouloir rectifier le tir en mettant en place un programme concret et structuré.

Une promesse renouvelée

La signature de la convention entre l’État gabonais et le groupe Addoha marque une étape cruciale dans la réalisation de ce projet. Fort d’une expérience confirmée dans plusieurs pays africains, notamment le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana, Addoha affiche un palmarès impressionnant de 300 000 unités construites à travers le continent.

La poignée de main symbolique entre les deux parties hier

Les nouvelles infrastructures seront principalement érigées dans les communes d’Akanda et d’Owendo, avec des logements de différents standings pour répondre aux besoins variés de la population. Le projet s’étalera sur sept ans et devra mobiliser des ressources locales pour sa mise en œuvre.

Un défi pour le gouvernement

Le ministre de l’Habitat, Ludovic Megné Ndong, a été instruit pour accélérer la mise en œuvre du projet et veiller à ce que les travaux démarrent dans les meilleurs délais. Si ce programme est mené à bien, il pourrait avoir un impact majeur sur le marché du logement au Gabon et améliorer significativement les conditions de vie des citoyens.

En attendant, la population reste prudente face à ces nouvelles annonces. Beaucoup espèrent que cette initiative ne connaîtra pas le même sort que les engagements passés, et que cette fois-ci, les logements promis verront bel et bien le jour.