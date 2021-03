La France « est demeurée aveugle face à la préparation » du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 et porte des « responsabilités lourdes et accablantes » dans la tragédie, selon les conclusions du rapport d’une commission de 14 historiens publié vendredi. La publication officielle insiste sur la responsabilité cruciale du président français François Mitterrand avec celui rwandais Juvénal Habyarimana. La France ayant livré "en quantités considérables" des armes et des munitions au régime d’Habyarimana.

Les présidents français et rwandais, le 10 décembre 1984 à Kigali

Ce rapport très attendu, remis au président Emmanuel Macron, pointe dans ses conclusions « la faillite de la France au Rwanda » entre 1990 et 1994, et son « aveuglement » face à la dérive génocidaire du régime « raciste, corrompu et violent » du président hutu Juvénal Habyarimana. Et ce, « en dépit des alertes lancées depuis Kigali, Kampala ou Paris », précisent les conclusions du rapport.

Il souligne cependant que « rien ne vient démontrer » que Paris s’est rendu « complice » du génocide qui a fait au moins 800 000 morts selon l’ONU entre avril et juillet 1994. Au moment du génocide, la France « a tardé à rompre » avec les responsables. « Elle a réagi tardivement » avec l’opération militaro-humanitaire Turquoise entre juin et août 1994, « qui a permis de sauver de nombreuses vies, mais non celles de la très grande majorité des Tutsis du Rwanda exterminés dès les premières semaines du génocide », ajoutent-ils.

Le rôle de la France au Rwanda, longtemps accusée de « complicité » de génocide par Kigali, reste un sujet explosif depuis plus de 25 ans. Il est aussi l’objet d’un débat violent et passionné entre chercheurs, universitaires et politiciens.