Gabon : Mays Mouissi évincé du ministère de l’Économie et des Participations !

Dans le cadre d’un remaniement ministériel surprise annoncé ce mercredi peu après midi, Mays Mouissi a été démis de ses fonctions de ministre de l’Économie. Il a été remplacé par Marc Doumba, qui hérite désormais de ce portefeuille stratégique, tandis que Mays Mouissi est affecté au ministère de l’Environnement et du Climat, un repositionnement qui fait beaucoup parler.

La gestion de Mays Mouissi à l’Économie avait fait l’objet de critiques croissantes, notamment sur son incapacité perçue à redynamiser un secteur clé dans un contexte de crise financière et d’instabilité institutionnelle. Selon des sources proches de l’exécutif, son départ serait une conséquence directe de son manque de résultats sur des réformes attendues, notamment en matière de gestion budgétaire et de participations publiques.

La communication du secrétaire général de la Présidence gabonaise Guy Rossatanga Rignault

Pour combler ce vide, Marc Doumba, une figure expérimentée du paysage politique et économique gabonais, a été nommé ministre de l’Économie et des Participations. Son expertise dans la gestion des affaires publiques et ses capacités reconnues en matière de réformes lui confèrent la lourde tâche de redresser un secteur en difficulté.

Repositionné au ministère de l’Environnement et du Climat, Mays Mouissi est désormais chargé d’un portefeuille stratégique dans un pays qui se veut leader en matière de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Bien que ce ministère soit central pour les ambitions écologiques du Gabon, ce transfert est perçu par certains comme une rétrogradation.