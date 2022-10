La plateforme citoyenne « Gabon d’abord » de l’opposant Jacques Adiahenot a effectué ce samedi sa 4ème sortie politique à son siège de Glass à Libreville. Une énième sortie à laquelle prenait part les leaders des partis politiques et ceux de la société civile. Au menu, la levée de bouclier contre le 3ème mandat du bureau sortant du Centre gabonais des élections (CGE), un bureau illégal et caduc à quelques jours des législatives partielles d’octobre.

Deux exposés-débats ont ponctués cette sortie de Gabon d’abord. Le premier thème « Démontrer, pour 2023, les pièges et faux discours responsables de l’abstention qui empêche toute alternance démocratique au pouvoir » a été animé par Étienne Francky Meba Ondo avec comme modérateur, Marcel Djabio, expert des questions électorales. « L’un des ennemis des élections, c’est l’abstention », a expliqué Étienne Francky Meba Ondo dit Meboon au cours de son exposé.

Une vue de l’assistance hier à Libreville

Le deuxième exposé présenté par l’ancien député Jean Valentin Leyama avait pour thème : « Qui a intérêt à la prolifération des partis politiques et des candidats aux élections présidentielles, législatives et locales au Gabon ? ». Ce second exposé-débat avait pour modérateur Auguste Marie Nguembhyt. « D’ici 2023, le Gabon aura atteint environ 100 partis politiques, alors qu’il compte aujourd’hui 74 partis politiques majoritairement de l’opposition », a prédit Jean Valentin Leyama.

Dans son allocution introductive, le président de Gabon d’abord est revenu sur certaines problématiques liées aux échéances électorales au Gabon. Il a à cet effet rappelé sa position sur ces échéances en précisant entre autres : « Nous ne pouvons pas continuer à gérer le pays comme par le passé. Comme à l’époque du parti unique », a-t-il plaidé. Avant d’ajouter : « Nous devons nous impliquer pour le changement. Il est temps que nous comprenions que ce pays là est pour nous tous ». L’hymne national interprété par Rossignol Obebely a mis fin à cette sortie politique.