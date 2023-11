Fin des travaux sur la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique

Les rideaux sont tombés ce mercredi 15 novembre à Yaoundé (Cameroun) sur la Conférence sous-régionale et ateliers de vulgarisation de la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique. L’événement a été ouvert lundi dans la capitale économique du Cameroun sur le thème « La femme élue locale face aux exigences induites par la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique ».

Durant 3 jours d’intenses travaux, les femmes élues locales d’Afrique du Gabon, Congo, Tchad, Cameroun, Centrafrique ont été outillées sur les techniques, les stratégies qui seront appliquées dans le cadre de la vulgarisation de la charte du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) au niveau de leur pays respectifs. Les travaux qui se sont déroulés en ateliers, ont permis à chacune des délégations de comprendre les objectifs qui sont les leurs.

Une vue des travaux

Dans le rapport d’activités lu par Gysèle Itoumba, présidente du REFELA Gabon, on note entre autres que les femmes élues locales d’Afrique zone Afrique centrale, remercient les autorités publiques du Cameroun pour l’intérêt sans cesse croissant accordé à la problématique de l’égalité des genres. Avant de plaider pour l’appui des pouvoirs publics des pays n’ayant pas une institution de financement de la décentralisation à solliciter l’appui des partenaires techniques en vue d’accompagner la vulgarisation de la charte et le processus de sa promotion

Les élues locales demandent au bureau exécutif du REFELA de faire un lobbying auprès des partenaires techniques et financiers et des pouvoirs publics afin que l’adhésion à la charte soit une pièce versée dans tout dossier de sollicitation d’appui. Elles demandent à chaque bureau des pays membres du REFELA d’accompagner les restitutions des résultats de l’atelier de Yaoundé et la promotion de la charte et susciter l’adhésion des maires à cette charte.

Une photo de famille des participantes

« Les mairies de toutes les communes doivent s’approprier la charte et l’adhésion aux résolutions élaborées au terme de ces travaux. La charte du REFELA doit être implémentée au niveau des communes sans distinction de sexe. La quintessence qui est dans cette charte s’applique à tout le monde », a expliqué l’initiatrice de cet évènement Marie-Angèle Meyanga, présidente du REFELA Cam et présidente du REFELA zone Afrique centrale à l’issue de cette grande rencontre sous-régionale.

Le REFELA regroupe l’ensemble des femmes leaders et/ou élues des collectivités territoriales d’Afrique. Il a été mis en place à la demande des membres de CGLU Afrique réunis au Sommet Afrique de Marrakech en 2009. Sa création date de mars 2011 à Tanger, sous l’égide de CGLU Afrique avec le soutien du Royaume du Maroc. Le Gabon pays d’Afrique centrale, y est membre depuis 2015.