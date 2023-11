Le Gabon à la Conférence sous-régionale de vulgarisation des collectivités pour l’égalité des genres en Afrique

Depuis ce lundi, s’est ouvert durant 3 jours à Yaoundé au Cameroun sous le thème « La femme élue locale face aux exigences induites par la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique », la Conférence sous-régionale et ateliers de vulgarisation de la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique. Plusieurs délégations des femmes maires d’Afrique prennent part à cette conférence à l’instar de la délégation du Gabon conduite par conduite par Gysèle Itoumba, présidente du Réseau des femmes élues locales d’Afrique (REFELA) Gabon par ailleurs, mairesse de la commune de Ndendé.

La journée de ce lundi a été marquée par le mot de bienvenue du Maire de la ville de Yaoundé Luc Messi Atanga, le mot de la présidente du REFELA CAM Marie-Angèle Meyanga, l’allocution du ministre camerounais de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Minduh, l’allocution du ministre de la promotion de la femme et de la famille Catherine Abena Ondoa Minprof, la présence très remarquée de la célèbre femme d’affaires et sénatrice du Cameroun Françoise Puene, sans oublier la signature du livre d’or.

Une vue de la salle de conférence

Cette rencontre qui s’achève le 15 novembre prochain, vise à amener les femmes élues locales, Maires à s’approprier les enjeux du genre dans la construction d’un développement de leur commune, amener les femmes à comprendre la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique et à maîtriser les axes prioritaires, amener les femmes élues locales à s’approprier les techniques de plaidoyer en faveur du genre au sein de leurs CTD.

La journée de ce mardi sera essentiellement axée sur les ateliers, le partages d’expériences entre tous les participants notamment les femmes. Pour rappel, le Gabon est signataire de la charte des collectivités territoriales pour l’égalité des genres en Afrique du REFELA depuis 2015. Cette organisation africaine est une commission des Cités et gouvernements locaux d’Afrique (CGLU Afrique). Le Cameroun est le point focal du REFELA zone Afrique centrale. l’engagement du CGLU Afrique est le respect du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes tel qu’énoncé dans la déclaration universelle des droits de l’Homme des nations unies (1948).