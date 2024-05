Femme Active #18 avec Jessica Nzouga Antchandyet, phytothérapeute

« Femme Active » #18, le podcast de la rédaction d’info241 qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée est Jessica Nzouga Antchandyet alias « La reine des thés bio », détentrice d’une licence en marketing et un master en management des organisations. Elle est phytothérapeute et conseillère en plantes médicinales. Praticienne en perte de poids, elle est aussi coach bien-être et santé. Nous évoquerons avec elle son parcours et ses secrets de réussite.

