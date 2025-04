Énergie : le FMI anticipe une chute marquée des prix du pétrole en 2025

Le Fonds monétaire international prévoit une baisse de 15,5 % du prix du pétrole en 2025, avec un baril qui s’établirait autour de 66,9 dollars, soit environ 40 400 francs CFA. Cette projection, publiée ce mardi dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales à Washington, intervient après une chute de 9,7 % des prix entre août 2024 et mars 2025, accentuée début avril par des tensions commerciales accrues.

Le FMI estime que la croissance de l’offre mondiale dépassera la demande en 2025 et 2026. Malgré les sanctions renforcées contre la Russie en janvier dernier, l’institution note que l’impact sur l’approvisionnement mondial reste limité. Le pétrole russe, vendu principalement à la Chine et à l’Inde, continue de circuler, mais à un prix inférieur au Brent d’environ 3 000 à 9 000 francs CFA (5 à 15 dollars).

Le rapport table également sur une baisse globale de 7,9 % des prix des matières premières énergétiques. Alors que le charbon devrait reculer de 15,8 %, le gaz naturel, en revanche, devrait grimper de 22,8 %, en raison d’un hiver plus rigoureux et de la suspension des livraisons russes à l’Europe via l’Ukraine. En 2026, le FMI prévoit un prix moyen du baril à 62,4 dollars, soit environ 37 700 francs CFA.