Le prophète Ndzoma et les siens poursuivis pour charlatanisme et escroquerie par la justice gabonaise

Le prophète Emmanuel Ndzoma (29 ans) est décidemment dans de sales draps judiciaires. Présenté vendredi devant un juge d’instruction, une incarcération provisoire a été prononcée à son encontre et à un de ses pasteurs, tombé lui pour faux et usage de faux avec mandat de dépôt. A l’exemption de la dame Hulda Mbenga ayant reçu la grossesse miracle, le prophète, la pasteure Stecy Mbele (sa grande sœur), l’évangéliste David Wade et le pasteur Nestor sont poursuivis pour charlatanisme, escroquerie et association de malfaiteurs.

Lire aussi >>> Après son passage devant le juge, le prophète Emmanuel Ndzoma en détention provisoire ! Le prophète Emmanuel Ndzoma a passé hier soir sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Lors de leur présentation devant le juge, sur les 5 personnes gardées à vue depuis le 1er septembre à la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI, renseignements de la police), seule la porteuse de la grossesse miracle a été relaxée et n’encours plus de poursuites. Ils sont désormais 4 à être poursuivis par la justice. A l’issue de l’audience d’hier, la pasteure Stecy Mbele et l’évangéliste David Wade ont pu bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Le pasteur Nestor a quant à lui été directement placé sous mandat de dépôt pour s’être fait établir de faux documents sur sa prétendue nationalité gabonaise. Quant au prophète Emmanuel Ndzoma, principal accusé et leader de l’église incriminée, une détention provisoire à la prison de Gros-Bouquet lui a été délivrée hier. Son avocat a promis de réviser cette décision au cours de l’audience prévue le 13 septembre devant statuer sur sa liberté provisoire ou non. Avec la nature des 3 chefs d’accusation retenus contre le quatuor, nul doute que la grossesse miracle du 27 août aura été la goutte qui aura fait déborder le vase judiciaire pour cette association de malfaiteurs présumée. Elle qui est aussi accusée de charlatanisme et d’escroquerie. Le quatuor risque plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement en cas de culpabilité.