Après son passage devant le juge, le prophète Emmanuel Ndzoma reste seul en « détention » !

C’est ce qui ressort de la comparution ce vendredi devant un juge d’instruction des 5 personnes impliquées dans la grossesse miraculeuse de 3 mois qui défraie la chronique depuis le 27 août dernier. A l’issue de cette première audience préliminaire depuis leur garde à vue du 1er septembre, 3 personnes des 5 prévenus dont la miraculée, ont obtenu leur liberté provisoire. Par contre un autre a été jeté en prison et le cas du prophète Emmanuel Ndzoma devrait être tranché ce 13 septembre.

Le controversé prophète Emmanuel Ndzoma de l’Eglise synagogue du Gabon (ESG) devra encore passer son second week-end en détention provisoire à la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI, renseignements de la police gabonaise). Ainsi en a décidé la justice gabonaise au cours de leur présentation ce vendredi devant un juge d’instruction au palais de justice de Libreville.

Une vue du palais de justice de Libreville où ont comparu les 5 mis en cause

Convoquées depuis ce matin à 9h00, la comparution des 5 personnes gardées à vue à la DGDI s’est poursuivie jusqu’à après 18h. Une première inculpation est déjà tombée contre le quintette. Il s’agit d’un des responsables de l’ESG dont l’identité n’a pas été dévoilée. Il a écopé d’un mandat de dépôt tandis que 3 d’entre eux ont effectivement recouvré la liberté provisoire. Emmanuel Ndzoma sera le seul des 5 à retourner à la DGDI en attendant la seconde audience fixée devant le juge mardi prochain.

L’avocat des prévenus à l’issue de l’audience de ce 9 septembre

On en sait tout de même un peu plus sur les charges qui pèsent contre le prophète, auteur de la grossesse miraculeuse du 27 août. Emmanuel Ndzoma et ses pairs sont poursuivis pour 3 chefs d’accusation dont celui d’association de malfaiteurs et escroquerie. « Pour moi c’est une grande victoire. Il n’a pas été décerné contre lui un mandat de dépôt », s’est félicité ce vendredi soir Jean-Paul Moubembé, avocat des prévenus à propos du prophète Emmanuel Ndzoma qui malgré tout n’a pas recouvré la liberté.

Le suspens se poursuivra donc ce mardi pour connaitre l’issue de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Au vu des chefs d’accusation pensant contre le leader de l’ESG, il est fort à parier que si l’un des comparse a déjà fait les frais d’un mandat de dépôt, les jours de liberté d’Emmanuel Ndzoma semblent plus que compromis. Réponse ce mardi 13 septembre s’il passera par la case prison ou recouvra comme les 3 autres, la liberté provisoire !