Elections 2023 : Le CGE change (encore) les règles du jeu à 25 jours du vote !

Décidemment le Centre gabonais des élections (CGE) veut réinventer les modalités de vote des 3 scrutins électoraux du 26 août. Cette fois, Michel Stéphane Bonda et les siens réunis en plénière ce lundi à Libreville, ont décidé de mettre en place le bulletin unique et de coupler finalement la présidentielle aux législatives. Un choix annoncé par l’instance électorale au cours d’un point de presse ce mardi. Des chamboulements qui soulèvent déjà moult protestations et incompréhensions à seulement 25 jours du vote !

Le CGE a encore changé les règles du jeu du triple scrutin du 26 août. Alors que l’on s’attendait à trois élections, le CGE a finalement réduit l’opération à deux scrutins. Michel Stéphane Bonda et son collège ont ainsi décider d’adopter le bulletin unique pour le vote du président de la République et des députés. Il n’y aura ainsi plus que 2 urnes au lieu de 3. L’intégralité de la conférence de presse du CGE d’hier Ainsi, le jour du vote, l’électeur votera à la fois pour un candidat à la course présidentielle et même temps pour le député du coin. Une « innovation » défendue par le CGE qui ne manquera pas de faire bondir l’opposition. Un mode de vote qui est une première dans le pays et qui alignera automatiquement les pouvoirs de l’Assemblée nationale à la présidentielle. Pour ceux qui est des locales, le bulletin unique sera également de mise mais dans des modalités habituelles. Toutes les listes candidates apparaitront sur un bulletin unique. Pour ce scrutin, cela ne posera pas de problème. La révolution majeure étant les législatives couplées à la présidentielle obligeant l’électeur à ne pas séparer le député du candidat à la présidentielle.