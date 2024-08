Didier Ndong pose ses valises pour une saison en Iran chez Esteghlal FC !

C’est officiel depuis ce dimanche : le milieu de terrain international gabonais Didier Ibrahim Ndong évoluera la saison prochaine dans la Persian Gulf Pro League (D1 Iran). Le joueur a annoncé la nouvelle en fin d’après-midi sur son compte Facebook. Il quitte ainsi le club saoudien Al Riyadh FC pour rejoindre Esteghlal FC pour une durée d’une saison. Dans ce championnat, il retrouvera son compatriote, l’attaquant Éric Baboué Bagnama Bocoum, qui évolue au Gol Gohar FC.

À 30 ans, Didier Ibrahim Ndong continue de gérer sa carrière avec des contrats courts, mais reste maître de son avenir. Bien qu’il ait eu des démêlés disciplinaires avec la sélection gabonaise des Panthères et son entraîneur Thierry Mouyouma, l’international gabonais fait toujours parler de lui. Après une saison en Arabie Saoudite, il se prépare désormais à évoluer en Iran pour la rentrée.

Le joueur paraphant son contrat

« C’est avec un grand plaisir que je vous annonce ma signature officielle avec Esteghlal Football Club en Iran », a écrit totalement en anglais Ndong sur Facebook ce dimanche. « Après avoir réfléchi à la prochaine étape de ma carrière, j’ai décidé de m’engager avec Esteghlal Football Club pour relever de nouveaux défis et contribuer à l’ambition du club », a ajouté le joueur présent à Téhéran depuis plusieurs jours pour boucler son transfert.

Et le joueur de montrer son impatience d’arborer les couleurs de son nouveau club : « Je suis impatient de découvrir une nouvelle culture du football et de travailler avec mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs. Mon objectif est de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et d’apporter mon expérience pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs cette saison ». Esteghlal FC est en effet l’actuel 3e du championnat après avoir terminé la 2e place la saison écoulée.

Une nouvelle aventure commence donc pour le milieu de terrain gabonais dans les prochains jours. Le désormais ancien joueur de la Roshn Saudi Pro League (D1, Arabie Saoudite) sort d’une saison décevante avec Al Riyadh, qui a terminé 14e sur 18 clubs lors de la dernière saison. Didier Ndong s’apprête ainsi à découvrir son septième pays et à évoluer dans son dixième club en carrière.