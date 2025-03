Éliminatoires Mondial 2026 : Le Gabon bat à nouveau le Kenya grâce à un doublé d’Aubameyang

Le match a rapidement basculé en faveur du Gabon, qui a ouvert le score dès la 16e minute grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, opportuniste dans la surface. Au retour des vestiaires, l’attaquant gabonais a doublé la mise sur penalty à la 52e minute, après une faute commise sur Jim Allevinah.

Pierre-Emerick Aubameyang first half goal for Gabon against Kenya's Harambee Stars at Nyayo Stadium #KenyaVSGabon pic.twitter.com/FaCvDhs2tX

