Présidentielle 2025 : Les membres des commissions électorales prêteront serment ce vendredi

Nommés par décret présidentiel n°0130/PR/MIS du mardi 11 mars 2025, les membres des bureaux des commissions électorales locales prêteront serment ce vendredi 14 mars à Libreville. Cette cérémonie, qui se déroulera à partir de 10 heures devant la Cour Constitutionnelle de la Transition, marque une étape cruciale dans l’organisation de l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a convié l’ensemble des présidents et membres des commissions à se présenter au Palais de la Constitution dès 9h30. Leur mission sera d’assurer le bon déroulement du scrutin et de veiller à l’application stricte des règles électorales.

Avec cette prestation de serment, ces acteurs clés du processus électoral s’engagent officiellement à garantir la transparence et l’impartialité du vote, alors que la campagne électorale approche à grands pas.