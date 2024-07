7 mois après son départ, Didier Ibrahim Ndong veut revenir auprès des Panthères du Gabon

L’ancien milieu de terrain des Panthères du Gabon, Ibrahim Didier Ndong (30 ans), a finalement le mal du pays. Sept mois après avoir annoncé sa retraite internationale et ses nombreux démêlés disciplinaires avec l’actuel patron de la tanière des Panthères, le joueur a annoncé ce mardi son retour en sélection. Dans un long post sur Facebook, Didier Ndong qui évolue désormais en Arabie Saoudite au Al-Riyadh Football Club, a fait sacré appel de balle à Thierry Mouyouma et fans de la sélection gabonaise de football.

Le 21 novembre 2023, il avait surpris tout le monde en annonçant la fin de sa carrière internationale. « Au nom du peuple Gabonais ; Au nom de mes vrais fans ; Au nom de mes proches ; Au nom des sélectionneurs qui m’ont toujours fait confiance et pour l’amour de ma nation, le Vert, Jaune, Bleu, je viens solennellement mettre un terme à ma carrière internationale », avait-il déclaré. Il exprimait alors sa gratitude envers le Gabon et soulignait qu’il n’avait pas encore rendu au pays ce qu’il lui avait offert.

L’actuel sociétaire d’Al-Riyadh Football Club a redéclaré sa flamme aux Panthères du Gabon

Quelques huit mois plus tard, le désir de revenir sous les couleurs nationales a été plus fort que lui. Il a admis que l’équipe nationale lui manquait, expliquant : « Oui, c’est plus fort que moi et en tant que footballeur... je ne supporte plus de voir mes frères se battre seuls alors que je peux encore apporter pour ce beau pays qui est le nôtre ». Il a insisté sur la nécessité de se battre pour le Gabon et de concrétiser les aspirations de l’hymne national en prenant part activement aux défis de l’équipe.

Le post du joueur

231 jours plus tard donc, il a solennellement mis fin à sa retraite internationale, se déclarant prêt à servir de nouveau son pays. « Je suis à la disposition de l’équipe nationale du Gabon pour servir et donner le meilleur de moi-même pour qu’ensemble, mes coéquipiers et moi relevions tous les défis qui seront face à nous », a-t-il ajouté. Ndong, un joueur clé pour le Gabon, a ainsi ravivé l’espoir parmi ses compatriotes et fans, affirmant son engagement à contribuer aux succès futurs de l’équipe nationale.

Reste à savoir comment ce retour d’un cadre des Panthères du Gabon sera accueilli par Thierry Mouyouma. Le joueur de talent fait partie, avec l’international attaquant Aaron Boupendza, des joueurs écartés de la sélection par le même Mouyouma pour indiscipline. La balle est plus que jamais dans les pieds du coach pour envisager ou non un possible retour en sélection de ce joueur dont le retour pourrait faire du bien au jeu des Panthères, engagées en septembre dans les éliminatoires de la CAN 2025.