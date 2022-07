Deux jeunes Gabonais condamnés à 20 ans pour le meurtre d’un Français après une partouze

La main de la justice gabonaise n’a pas tremblé mercredi pour la dernière affaire inscrite au rôle de la session criminelle ordinaire du tribunal de Libreville. Deux jeunes gabonais au visage tendre, ont écopé de 20 ans de prison pour avoir tué un ressortissant français à la suite d’un placement pour partouze avec deux femmes qui a mal tourné. Un crime pour lequel, les deux jeunes ont été reconnus coupable de vol qualifié et de coups mortels sans bénéficier de la moindre circonstance atténuante.

David Mopimba alias « Fada » et Aimé Nelson Dakissa alias « Mégot » vont passer de longues années en prison. Et pour cause, ces deux jeunes compatriotes d’une vingtaine d’années, ont été reconnus coupable du meurtre de Patrick Jean René Louis Andurand (69 ans) survenu le 28 mai 2015 à son domicile de Libreville. L’affaire de placement sexuel qui a mal tourné, a impliqué également deux jeunes femmes qui ont bénéficié elles d’un non-lieu.

Les deux mis en cause répondant de leurs actes devant la cour

Les ennuis de la victime ont débuté ce soir là quand il a daigné refuser de payer la somme prévue à l’avance pour la partouze avec les deux jeunes femmes dont une avec laquelle, le sujet français entretenait déjà pourtant une relation amoureuse. Face au refus du sexagénaire, les deux jeunes criminels rentreront en jeu en essayant de le contraindre de payer. Ils mettront son appartement sans dessus dessous avant une rixe qui sera mortelle pour la victime.

C’est donc pour vol qualifié et coups mortels qu’ils ont comparu devant la cour criminelle de Libreville. La justice gabonaise leur a infligé la peine exemplaire de 20 ans de prison telle que requise par le ministère public. Ce, malgré les tentatives de l’avocat de la défense, Me Charles Henri Gey Bekale, de trouver à leurs clients des circonstances atténuantes. De plus, les deux criminels n’étaient pas à leur premier méfait ayant entrainé leur comparution devant la justice.

David Mopimba et Aimé Nelson Dakissa avaient déjà comparu le 28 mai devant cette même cour criminelle mais pour viol en réunion sur une mineure de moins de 15 ans. Ils avaient respectivement écopé de 12 et de 10 ans de prison pour cet autre crime sexuel. Cumulé à la sentence prononcée ce 13 juillet, David Mopimba totalise ainsi 32 ans de prison contre 30 pour son compère de meurtre Aimé Nelson Dakissa.