Denis Bouanga unique buteur de Saint-Étienne face au PSG malgré la défaite 3-1

La 16e journée de Ligue 1 française a tenu toutes ses promesses en cette journée dominicale du 28 novembre opposant Saint-Étienne au Paris Saint-Germain. Avec Denis Bouanga à l’axe, suppléé par Boudebouz et Khazri, les Verts avaient fort à faire face à l’orgue parisien emmené par un Killian Mbappé, Messi ou encore Neymar Jr. Sous les yeux de 25 000 supporters Stéphanois venus encourager les leurs, cette motivation a tourné à la réception puisque le match a finalement été remporté par le PSG.

En effet, dès la première mi-temps, les Verts à chaque fois qu’ils avaient le ballon se déployaient très très vite vers l’avant grâce aux longues enjambées de Denis Bouanga sur des belles transmissions de Boudebouz. Plus agressifs après le but annulé du PSG, et surtout très conservateurs du ballon, Saint-Étienne inscrit son but à la 23e minute grâce à une frappe de Denis Bouanga (1-0).

Défendant groupé afin de faire respecter l’équilibre collectif du jeu, Paris va réussir à imposer son jeu. Trente secondes avant la fin de la première mi-temps sur un débordement de Killian Mbappé, les Stéphanois vont prendre un carton rouge. Réduits à dix après la faute de Timothée Kolodziejaczak sur la flèche argentée du PSG et ce, malgré la neige qui s’est mêlée à la fête lors de la rencontre, Marquinhos dans sa qualité de finisseur, va déclencher une tête sur le coup franc de la passe de Leonel Messi (1-1).

C’est ce qui fait la force du PSG d’aller vite sur la pointe de Mbappé. Réduit à 10 contre 11, implique une certaine gestion du ballon pour les Verts. Ce qui n’a pas été le cas devant un PSG ultra-dominateur. Tenir, tenir c’est ce qu’a dû faire Denis Bouanga et les siens. Une situation de courte durée puisque la solution du PSG est venue de Di Maria à la 79e minute sur une seconde passe décisive de l’Argentin Messi (2-1). Déboussolés, Denis Bouanga et les siens ont encaissé le but du break par l’inamovible capitaine Marquinhos (3-1) à la 90é+1.

Paris sort enfin du guêpier Stéphanois et gagne sans faire des étincelles. Treizième victoire de rang pour pour eux largement leader. Denis Bouanga moins performant totalise quatre tirs dont un cadré. Des tentatives plus axiales qui n’ont pas pu inquiéter le portier du club de la capitale française. Le fait marquant de cette rencontre est la blessure à l’entorse de Neymar jr lui qui a fait le signe qu’il n’en pouvait plus. Ils est sorti sur les sifflets des Verts mécontents du résultat de la partie.