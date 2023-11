Déjà plus de 40 000 demandeurs d’emploi aux portes de la Fonction publique gabonaise

C’est le chiffre avancé lundi au cours d’une réunion d’étape de l’opération de recrutement des demandeurs d’emploi dégainée par les autorités gabonaises de transition. Après plus de 5 ans de gel des recrutement décidé par l’ancien régime en 2018, le nouveau gouvernement gabonais a lancé le 4 octobre, une vaste opération de recensement des demandeurs d’emploi. Ils sont déjà plus de 40 000 gabonais à cogner aux portes de la Fonction publique.

Alors que le nombre de fonctionnaires gabonais est estimé à près de 58 000 agents actifs, les gouvernement gabonais de transition s’apprête à intégrer une bonne dizaine de milliers. Si le nombre de postes disponibles n’est toujours pas connu, l’opération de dépôt de candidatures se poursuit dans les différents ministères en attendant la suspension de l’arrêté n°390 du 20 août 2018 portant gel des recrutements, examens et concours, titularisations, avancements et reclassements après stages dans la Fonction publique.

Le Premier ministre au cours de cette séance d’hier

Au cours de la réunion de travail tenue à la Primature ce 30 octobre entre le Premier ministre Raymond Ndong Sima, le ministre de la Fonction publique Raphaël Ngazouze et les directeurs centraux des départements de ressources humaines des ministères, le bilan d’étape de l’opération fait ressortir un réel engouement des gabonais désireux d’intégrer l’administration publique. Des gabonais demandeurs d’emploi qu’avaient décidé de se priver l’administration d’Ali Bongo durant plus de 5 ans créant plusieurs crispations et des soucis de fonctionnement de l’administration gabonaise.

Pour l’heure, l’opération se poursuit toujours. Et les gabonais sans emploi sont priés de déposer leur dossier au sein de l’une des Directions centrales de ressources humaines (DCRH) des différents ministères. Ce sont ces directions qui seront chargées du traitement de dossiers, qu’ils transmettront au ministère de la Fonction publique. Ledit ministère a également proscrit le dépôt de dossier multiple dans plusieurs ministères à la fois. Une opération dont l’issue est vivement attendue des victimes de l’arrêté controversé mis en place pour l’ancien régime officiellement pour faire des économies.