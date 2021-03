Craignant des violences, le Gabon interdit toute activité scolaire durant les vacances

Les élèves gabonais seront en vacances dès ce samedi dans le cadre des vacances de Pâques et de fin du premier quadrimestre. Redoutant la survenue de nouvelles violences en milieu scolaire, les autorités gabonaises ont interdit mercredi, via un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, toute activité durant cette période de trêve scolaire pourtant propice aux cours de soutien et autres rattrapages.

Selon la note d’instruction destinée aux directeurs d’académies provinciales et de zones académiques, le secrétaire général du ministère de tutelle, Théodore Koumba, s’est voulu strict. « Compte tenu du climat exacerbé de violences diverses qui prévaut dans nos établissements scolaires, et afin de préserver les apprenants des dérives et autres actes incontrôlés conduisant souvent aux drames (...) je vous rappelle que les vacances de fin du premier quadrimestre vont du samedi 20 mars au dimanche 28 mars », rappelle-t-il.

« Pendant cette période des vacances, aucune activité pédagogique, quelle qu’elle soit, notamment les cours de soutien et autres, ne pourra se faire dans les établissements publics, privés reconnus d’utilité publique, privés laïcs sur l’ensemble du territoire », prévient Théodore Koumba.