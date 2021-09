Covid-19 : Le Gabon pourra vacciner 50 310 personnes avec le vaccin Pfizer dès ce lundi

C’est l’annonce faite hier soir par le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, après la réception d’un don de 100 620 doses du vaccin américain Pfizer contre le coronavirus. Première livraison de l’OMS via le mécanisme Covax, le Gabon s’est ainsi enrichi pour sa campagne vaccinale d’un troisième vaccin qui sera utilisé dès ce lundi dans les différents centres de vaccination disséminés à travers le pays.

En plus des vaccins chinois Sinopharm et russe Spoutnik V, le Gabon va utiliser un 3e vaccin pour la suite de sa campagne vaccinale contre la Covid-19 grâce à une première livraison de l’initiative Covax de l’OMS. Avec ces 100 620 doses de vaccin reçues jeudi soir sur le tarmac de l’aéroport de Libreville, c’est 50 310 personnes qui pourraient se voir inoculer du précieux vaccin américain, parmi les plus utilisés dans les pays occidentaux.

La photo de famille d’hier soir

« L’arrivée des vaccins Pfizer permet d’améliorer la couverture vaccinale mais aussi le type de vaccins disponibles au Gabon. La vaccination avec Pfizer va démarrer dès ce lundi 27 septembre dans les sites de vaccination retenus par le Copil et le Copivac », a déclaré le ministre de la Santé. Concernant les conditions exigeantes de conservation de ces vaccins, Guy Patrick Obiang Ndong a affirmé : « nous disposons de toute la logistique nécessaire ».

Une diversification des vaccins alors que le Gabon est frappé de plein fouet par une 3e vague avec plus de 2 100 cas actifs en moins de 3 semaines. Et ce, malgré l’important protocole sanitaire mis en place par les autorités pour contrer une éventuelle recrudescence de la pandémie dans le pays. Surtout que cette nouvelle vague serait due à l’importation du variant Delta, à en croire les autorités, réputé plus contagieux et donc plus dangereux.