Covid-19 : La France offre 100 000 doses de vaccins Moderna au gouvernement gabonais

Alors que la campagne vaccinale contre la pandémie de coronavirus n’a toujours pas atteint ses objectifs de 50% de population vaccinée, le Gabon continue de faire son stock de vaccins disponibles. Ce vendredi soir, le pays d’Ali Bongo a reçu un nouveau don de 100 000 vaccins Moderna offerts par le gouvernement français. Un don réceptionné à la base aérienne Guy Pidoux de Libreville par le ministre gabonais de la Santé en présence d’une délégation de députés français et gabonais, déplacés pour l’occasion.

Le Gabon vient d’enrichir son stock de vaccins contre la Covid-19 par 100 000 nouvelles doses de vaccins Moderna. Ce don français acheminé hier à Libreville par vol spécial de l’armée française, se compose outre les doses de vaccin de plusieurs équipements nécessaires aux injections. Le Gabon reçoit ainsi sa toute première livraison du célèbre vaccin américain, élaboré grâce au procédé révolutionnaire de l’ARN messager.

La réception du don par le ministre de la Santé

Ce don « témoigne de la volonté de la France de rester aux côtés du Gabon face à une pandémie qui continue de sévir dans tous les pays du monde », indique dans un communiqué l’ambassade de France au Gabon. L’ancienne puissance coloniale rappelle son aide d’urgence de 5 millions d’euros (3,28 milliards de FCFA) débloquée en mai 2020. Des moyens qui auront servi à doter le Gabon de 130 respirateurs, de 80 unités de soins intensifs mais aussi la formation de 500 médecins réanimateurs et personnels paramédicaux.

Ce don vient porter à 4, le nombre de familles de vaccins disponibles dans le pays après le Sinopharm, Spoutnik et plus récemment Pfizer (aussi basé sur l’ARN messager). Ce, alors que la campagne vaccinale contre la pandémie fait de plus en plus face à la défiance vaccinale à l’origine du peu d’adhésion à l’initiative lancée par Ali Bongo le 23 mars dernier. Selon les chiffres officiels, le Gabon compte 156 424 personnes vaccinées au 6 décembre soit 15,41% de la population totale en 8 mois.