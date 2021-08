Déjà 4,62 milliards de doses de vaccins anti-Covid inoculées à travers le monde

Le résultat des campagnes de vaccinations anti-Covid dans le monde a dépassé, ce vendredi, les 4,62 milliards de doses inoculées. Selon le site Web « Ourworldindata.org » appartenant à l’Université d’Oxford, la Chine s’est classée au premier rang mondial avec plus de 1,83 milliards de doses, suivie par l’Inde avec 523 670 000 doses et les États-Unis avec 353 860 000 doses. Vient ensuite le Brésil, avec 160 060 000 doses, et le Japon avec 108 180 000 doses inoculées.

L’Allemagne a occupé le sixième rang du classement avec 96 850 000 doses, puis la Grande-Bretagne avec plus de 87 millions de doses. Quant à la Turquie, le pays s’est classé au huitième rang mondial avec plus de 82 millions de doses.

Selon le site Web « Worldometers », le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le monde, ce vendredi après-midi, a dépassé les 206 438 000 cas, dont plus de 4 352 000 décès, et plus de 185 262 000 cas de rémission.