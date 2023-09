Coup d’Etat au Gabon : Oligui Nguema nommé président de la transition, couvre-feu maintenu

Sans surprise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été désigné mercredi après-midi président de la junte au pouvoir au Gabon. C’est ce qui ressort d’une réunion militaire tenue au palais présidentiel entre plusieurs responsables de l’armée gabonaise, membres du Comité pour la transition de restauration des institutions (CTRI). Il a ordonné la reconnexion du pays à la fibre optique, le rétablissement des chaînes étrangères coupées et le maintien du couvre-feu.

Brice Clotaire Oligui Nguema est le nouvel homme fort du Gabon. Le commandant en chef de la Garde républicaine (GR) en charge de la protection d’Ali Bongo, a été porté à la tête du CTRI par ses pairs au cours d’une réunion militaire cet après-midi. Le président du CTRI, président de la transition a immédiatement pris un ensemble de mesures pour rétablir le retour des activités économiques et annoncé le maintien du couvre-feu de 18h à 6h.

Le communiqué du CTRI

« Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été désigné à l’unanimité président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions CTRI et président de la transition », a annoncé le colonel Ulrich Mamfoumbi Mamfoumbi, porte-parole du CTRI. Avant d’indiquer que le président de la transition avait ordonné la « reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des radios et chaines télévisées internationales sur les différents bouquets existants au Gabon ».

« Dès demain, 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau librement vaquer à leurs occupations entre 6h et 18h. la restrictions de circulation reste en vigueur de 18h à 6h du matin jusqu’à nouvel ordre », a conclu le 3e communiqué du CTRI. Communiqué lu par ailleurs sur l’esplanade du palais présidentiel de Libreville en présence de tous les chefs de corps dont le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.