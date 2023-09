Coup d’État au Gabon : les militaires renversent Ali Bongo, la population en liesse

Des officiers de l’armée gabonaise ont renversé le gouvernement sortant d’Ali Bongo quelques heures après avoir été déclaré vainqueur de la présidentielle du 26 août. Les auteurs du pustsh ont fait leur déclaration de prise de pouvoir dans les locaux de la Présidence gabonaise ce mercredi, peu après 5h du matin. Une nouvelle qui a rejoui de nombreux gabonais à travers le pays.

Les militaires ont dénoncé une grave crise institutionnelle et un gouvernance « irresponsable et imprévisible » du pays par Ali Bongo qui venait d’être déclaré victorieux avec 64,37% des voix par le Centre gabonais des élections (CGE). Ils ont dissous toutes les institutions du pays dont la cour constitutionnelle, le CGE, l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique social et envvironnemental (CESE).

Scène de joie ici à Port-Gentil

La population gabonaise semble accueillir favorablement ce coup d’État. De nombreuses personnes se sont rassemblées dans les rues de Libreville pour célébrer la chute de la famille Bongo qui était au pouvoir depuis 1964. « Nous sommes heureux que les militaires aient enfin pris le pouvoir », a déclaré un habitant de Libreville. « Bongo était un dictateur qui a pillé notre pays pendant des années », a déclaré un autre.

La connexion internet a été rétabli au Gabon quelques minutes après le putsch, après plus de 3 jours de coupure. La coupure avait été mise en place par le gouvernement de Bongo dans le but d’empêcher la prolifération de fake-news. Une stratégie qui visait plutôt à empêcher la divulgation des procès verbaux et autres résultats issus des urnes.

La réinstallation d’Internet est une bonne nouvelle pour la population gabonaise de la diaspora qui pourra désormais s’informer de l’évolution de la situation. Il est encore trop tôt pour dire quelles seront les conséquences du coup d’État au Gabon. Cependant, le pays entre dans une période historique. Les militaires auront la tâche difficile de rétablir l’ordre et de former un gouvernement légitime. Ils devront également faire face à la joie de la population, qui déferle dans les rues de Libreville.