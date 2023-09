Le 63e Groupe d’action ministériel du Commonwealth (CMAG) du Commonwealth réuni ce lundi à New-York (Etats-Unis), a décidé de suspendre « partiellement » le Gabon après le coup d’Etat qui a renversé du pouvoir Ali Bongo le 30 aout. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié sur le site web de l’institution rassemblant 56 Etats anglophones du monde.

Le Gabon est « partiellement » suspendu du Commonwealth quelques 20 jours après le coup d’Etat qui a vu l’arrivée au pouvoir du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Une suspension décidée ce 18 septembre au cours d’une réunion était présidée par l’honorable Fiamē Naomi Mata’afa, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Samoa. Mais aussi ceux de la Barbade, du Canada, du Ghana, de Maurice et du Rwanda, ainsi que les représentants du Belize, de la Malaisie et de Malte.

La secrétaire générale du Commonwealth après sa rencontre avec les autorités de transition

« Les ministres ont décidé de suspendre partiellement le Gabon du Commonwealth en attendant le rétablissement de la démocratie », a indiqué le communiqué du CMAG. « Cette suspension partielle entraîne la suspension des Conseils du Commonwealth et l’exclusion du Gabon de toutes les réunions et événements intergouvernementaux du Commonwealth, y compris les réunions ministérielles et le CHOGM », précise la décision.

Après l’Union africaine et la CEEAC, cette décision conservatoire du Commonwealth n’est pas du tout étonnante. Mécanique, elle traduit le nom reconnaissance officielle des changements « antidémocratiques » survenus à la tête de ses états membres. Car le CMAG rassemblant 8 ministres des Affaires étrangères du Commonwealth a « salué l’évaluation rapide de la situation par le Secrétaire général et l’assistance technique apportée au processus de transition ».