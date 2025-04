Alimentation saine : Des élèves initiés à l’agriculture biologique à l’école à Port-Gentil

Manger sainement à l’école grâce aux potagers biologiques : c’est le pari de l’organisation non gouvernementale Les Potagers Bio Écoliers du Monde. Le jeudi 24 avril, près d’une vingtaine d’élèves ont participé à une activité de plantation de graines de gombo, de chou chinois et d’amarante.

L’école primaire Léopold Sédar Senghor de Port-Gentil a accueilli la phase pratique du projet consacré à l’initiation à l’agriculture biologique, initié par l’association. Ce 24 avril, dix-sept élèves de quatrième année primaire ont été sélectionnés pour apprendre les techniques de base. Au cours de cette journée, ils ont expérimenté plusieurs méthodes de semis : à la volée, en ligne et en poquet. Ces techniques consistent respectivement à disperser les graines de manière uniforme, à cultiver directement sur place sans repiquage, et à regrouper deux ou trois graines dans un même trou.

Photo de famille de l’opération

« Nous avons le sentiment que les enfants ont été très satisfaits. L’objectif est de sensibiliser plusieurs établissements scolaires aux questions liées à l’alimentation, car nos enfants consomment souvent une alimentation déséquilibrée après la classe, ce qui favorise l’apparition de l’obésité et de diverses pathologies », a souligné Désiré Saphou, promoteur du projet.

À l’aide d’arrosoirs, de seaux, de râteaux et de pelles, les élèves ont mis en pratique les concepts transmis par l’initiateur du projet. Lors de cette initiation, seuls des produits naturels ont été utilisés, notamment un mélange de fiente de poule, de copeaux de bois et de bois décomposé, pour préserver la qualité des sols. En semant diverses variétés telles que le gombo, la pastèque, le concombre et le melon — dont la germination s’étale sur environ quarante-cinq jours — les élèves ont montré beaucoup de curiosité et d’enthousiasme. « Nous avons planté des graines de gombo que nous avons ensuite arrosées. Il nous reste maintenant à attendre sept jours avant l’apparition des premières feuilles. Nous devrons également les arroser chaque matin et chaque soir », a expliqué Gabrielle Ballanger, l’une des participantes.

« Au départ, nous avons délimité la parcelle avant d’y incorporer un mélange de compost et de fiente de poule. Ensuite, nous avons planté le gombo, l’amarante et le chou chinois », raconte Hoane Begou. L’initiative vise à améliorer la santé des enfants en milieu scolaire. Depuis un mois, l’ONG multiplie les actions pour implanter des fermes pédagogiques dans les établissements. La journée a débuté par le labourage du sol pour éliminer la végétation indésirable, avant de délimiter précisément les parcelles puis de procéder aux semis. Une activité qui a suscité un vif intérêt chez les élèves, attachés à l’idée de préserver la terre.

L’objectif principal de ce projet est d’approvisionner les cantines scolaires en produits locaux et biologiques, en promouvant des pratiques respectueuses de l’environnement. « Nous avons lancé cette démarche afin de sensibiliser les jeunes à une agriculture biologique et à une alimentation équilibrée, fondée sur la consommation de légumes et de fruits. Nous espérons ainsi susciter des vocations dans les domaines du jardinage, de l’agriculture paysanne ou plus largement agricole », indique Caroline Fairier, enseignante impliquée dans le projet.

À moyen terme, l’ONG ambitionne aussi d’implanter des fermes animalières dans certaines écoles. « Il est essentiel d’illustrer aux enfants que ce que l’on cultive peut être consommé sainement. Grâce à ce projet, les élèves auront accès, dans leur cantine, à des salades composées notamment de tomates et d’œufs issus directement de leur ferme et potager », conclut Désiré Saphou.