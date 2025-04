Nigeria : Au moins 52 morts dans des violences intercommunautaires dans l’État du Plateau

Deux villages de l’État du Plateau, dans le centre du Nigeria, ont été attaqués dimanche soir et lundi matin, faisant au moins 52 morts selon un responsable de la Croix-Rouge cité par l’AFP. Les localités de Zike et Kimakpa, situées dans le district de Kwall (région de Bassa), ont été les cibles d’hommes armés qui ont ouvert le feu sur les habitants et incendié plusieurs habitations.

Wakili Tongwe, un responsable local, a indiqué aux médias que les assaillants avaient envahi Zike à l’aube lundi et tiré de manière sporadique sur les civils. Bien que des forces de sécurité et des vigiles soient intervenus pour repousser les attaquants, le carnage avait déjà eu lieu. Ces violences surviennent dix jours après des attaques similaires ayant fait plus de 40 morts dans la même région.

L’État du Plateau, situé entre le nord majoritairement musulman et le sud chrétien du Nigeria, est régulièrement secoué par des affrontements entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens. Ces tensions liées à l’accès aux terres et aux ressources tournent fréquemment au drame, notamment dans les zones rurales peu sécurisées.