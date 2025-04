Ligue des champions CAF : Statu quo après les demi-finales aller

Les demi-finales aller de la Ligue des champions CAF TotalEnergies se sont soldées ce samedi par deux matchs nuls sans but. À Johannesburg comme à Pretoria, Orlando Pirates et Mamelodi Sundowns n’ont pas su profiter de l’avantage du terrain. Le suspense reste entier avant les retours prévus vendredi 25 avril au Caire.

Au FNB Stadium, Orlando Pirates et Pyramids FC se sont neutralisés (0-0) dans un match tendu, marqué par deux buts annulés après intervention du VAR. Fiston Mayele pensait avoir ouvert le score pour les Pirates à la demi-heure de jeu, mais son but a été refusé pour une main. Même scénario en fin de rencontre avec Sodiq Ougola, dont la réalisation côté égyptien a été invalidée pour la même raison.

Privés de demi-finale depuis 2013, les Pirates ont démarré fort. Maswanganyi a trouvé le poteau dès la 15e minute, tandis que Mabasa et Mbatha ont tenté sans succès de déstabiliser la défense égyptienne. Les Pyramids, pour leur première à ce niveau, ont opté pour la prudence, misant sur Blati Touré et Mostafa Fathi pour exploiter les contres. Sipho Chaine, dans les buts sud-africains, a répondu présent face aux rares incursions adverses.

À Pretoria, au Loftus Versfeld Stadium, Mamelodi Sundowns et Al Ahly se sont également quittés dos à dos (0-0). Les Sud-Africains ont dominé la possession dès les premières minutes, mais se sont heurtés à une défense bien organisée, emmenée par Mostafa Al Aash et Yasser Ibrahim. Teboho Mokoena et Lucas Ribeiro Costa ont tenté leur chance sans succès.

La plus grosse alerte est venue d’Al Ahly à la 42e minute, lorsque Nejc Gradisar a trouvé le poteau de Ronwen Williams sur une tête bien placée. En seconde période, les remplaçants n’ont pas changé la physionomie de la rencontre. Ni Sundowns ni Al Ahly n’ont cadré de frappes réellement dangereuses. L’intensité physique a souvent pris le dessus sur la créativité offensive.

Le retour des deux demi-finales se jouera vendredi 25 avril au stade international du Caire. Al Ahly, invaincu à domicile en Ligue des champions depuis 2021, part favori face à Sundowns. Quant aux Pirates, ils devront faire tomber les Pyramids sur leurs terres pour rallier leur première finale depuis 2013. Rien n’est joué, mais l’équation est claire : il faudra marquer, et surtout gagner.