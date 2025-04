National-Foot 1 : Kévin Ndjony, l’architecte d’un Mangasport conquérant cette saison !

À la veille d’un sacre annoncé pour ce samedi 26 avril comme champion du Gabon 2025, l’AS Mangasport actuel leader du National Foot 1, impressionne par sa maîtrise collective et son invincibilité. Derrière cette performance se dessine la patte d’un homme : Kévin Ndjony, jeune technicien au projet de jeu clair et ambitieux.

Alors que le club de Moanda s’apprête à décrocher son dixième titre national, les projecteurs sont naturellement braqués sur les joueurs. Pourtant, c’est sur le banc de touche qu’émerge une figure clé de cette saison exceptionnelle : Kévin Ndjony.

Un coach hors pair

Arrivé à la tête de l’équipe première avec la volonté de redonner une identité forte au club, Ndjony a façonné un collectif discipliné, cohérent et redoutablement efficace. En vingt journées, Mangasport n’a enregistré aucune défaite, ni même de passage à vide. Une rareté dans un championnat aussi exigeant.

Un homme de terrain

« On a bâti un groupe sur des principes simples : intensité, solidarité et patience dans le jeu », expliquait récemment le coach. Une méthode qui a rapidement porté ses fruits. Loin des exploits individuels, c’est la force du bloc-équipe qui a prévalu, avec une défense quasi hermétique (seulement 9 buts encaissés) et une attaque équilibrée, où plusieurs joueurs se partagent les responsabilités offensives.

Samedi de la gloire

Le match de ce samedi contre le CS Bendjé, avant-dernier au classement, pourrait être la consécration d’un travail entamé bien avant le début de la saison. Un nul ou une victoire suffiraient à offrir le titre à Mangasport. Mais pour Kévin Ndjony, l’essentiel semble déjà acquis : une équipe fidèle à une idée de jeu et tournée vers l’avenir.

Une équipe presque déjà championne

« Quel que soit le résultat, je suis fier de la progression du groupe. Mais si on peut sceller cela avec un titre, ce serait la récompense parfaite pour tout le travail fourni », confie-t-il. Ce samedi, ce n’est pas seulement un trophée que Mangasport pourrait brandir. C’est toute une vision du football gabonais, plus structurée, moderne et ambitieuse, qui pourrait être validée.