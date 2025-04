Le pape François s’éteint à 88 ans au lendemain de la célébration de Pâques

Le pape François est décédé ce lundi 18 avril à 5h35, heure de Libreville. Le Bureau de presse du Saint-Siège, citant le cardinal Kevin Farrell, a confirmé la nouvelle qui plonge la communauté catholique mondiale dans une profonde tristesse. Affaibli depuis plusieurs semaines, le pontife avait pourtant tenu à participer aux célébrations pascales la veille, apparaissant brièvement au balcon de la basilique Saint-Pierre.

Oligui Nguema salue un homme de paix et d’humilité

Dans un message publié ce lundi matin sur Facebook, le président de la transition et président élu du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rendu hommage à François : « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Sa Sainteté le Pape François. J’adresse mes sincères condoléances à l’ensemble de la communauté catholique du Gabon et d’ailleurs".

Et d’ajouter : "Son message de foi, de paix et d’humilité restera une source d’inspiration pour l’humanité tout entière ». Une déclaration qui s’inscrit dans l’émotion mondiale suscitée par la disparition du premier pape jésuite et sud-américain, reconnu pour ses prises de position humanistes et son engagement pour une Église plus sobre et solidaire.

Une santé vacillante, une foi tenace

Le pape François avait quitté l’hôpital le 23 mars après une hospitalisation de près de 40 jours pour une pneumonie compliquée. Selon ses médecins, il avait échappé à la mort à deux reprises. Malgré une convalescence prescrite de deux mois, il avait insisté pour quitter sa résidence Sainte-Marthe et participer aux célébrations de Pâques.

Dimanche, il avait brièvement parcouru la place Saint-Pierre en papamobile, saluant une foule nombreuse venue célébrer la résurrection du Christ. Son dernier entretien politique connu fut avec le vice-président américain James David Vance, reçu en audience privée, quelques jours avant sa mort.

Des funérailles sobres, selon sa volonté

Conformément à ses volontés, le pape François sera inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, lieu de prière qu’il affectionnait particulièrement avant et après ses voyages à l’étranger. Il avait expressément souhaité simplifier les rituels entourant ses obsèques, fidèle à son image de chef spirituel humble, proche des pauvres et des périphéries.

Le Vatican devrait annoncer dans les prochaines heures la date officielle des funérailles. En attendant, les hommages affluent de toutes les régions du monde, et les cathédrales s’apprêtent à faire sonner leurs cloches à l’unisson pour honorer le dernier souffle d’un pontife resté fidèle à sa mission jusqu’au bout.