Comment éviter les distractions au bureau ?

Il n’est pas rare de réaliser en fin de journée que nous sommes loin d’atteindre nos objectifs. Cela est souvent dû à des distractions inutiles que nous nous sommes permises au cours de la journée. Et l’une des questions que beaucoup de travailleurs se posent est donc : comment éviter la distraction et être plus productif ? Dans cet article, nous vous donnons quelques astuces qui vous permettront d’y parvenir.

Définissez un plan clair pour la journée La première étape pour être productif au cours d’une journée de travail est d’organiser les tâches que vous aurez à exécuter. Classez-les par ordre de priorité pour être sûr de traiter en premier les plus urgentes ; c’est la meilleure façon de vous libérer progressivement. Lorsque vous définissez un plan, vous pouvez le reporter dans votre agenda et y jeter un coup d’œil de temps à autre, cela vous permettra de ne pas vous égarer au cours de votre journée. Evitez de vous disperser Vous avez découpé votre journée en tâches ? Parfait ! Cependant, vous devez éviter une erreur si vous désirez être productif : faire plusieurs choses à la fois. Vous risquez de vous perdre régulièrement si vous vous prêtez à ce jeu. Traitez les tâches les unes après les autres pour plus d’efficacité. Privilégiez le confort Cette astuce vous permettra aussi de mieux vous concentrer sur les tâches de la journée. Organisez l’intérieur et votre espace de travail de façon à vous sentir à votre aise. Vous pourriez par exemple adopter des sièges professionnels, ou avoir un diffuseur de senteur. La climatisation est importante aussi, vous pouvez la régler de façon à vous sentir à l’aise pour faire face aux tâches de votre journée. En clair, vous devez organiser votre espace de sorte à vous y plaire pour donner le meilleur de vous-même. Coupez les sources de distractions On pensera principalement aux appels inutiles, à l’activité sur les réseaux sociaux, aux sites de vente en ligne, aux notifications, et bien d’autres encore. Pour éviter cela, il serait mieux de couper votre téléphone ou de le mettre en mode silencieux. Vous pouvez également geler les applications qui pourraient vous distraire pour ainsi mieux vous concentrer au travail. On n’occultera pas les e-mails qui peuvent eux aussi prendre du temps. Au lieu de les consulter à chaque fois, vous pouvez également définir une plage pour ce faire. Il en est de même pour les messages de groupes tels que Slack, Pumble, etc. Définissez une heure ou un temps pour les consulter. Trouvez aussi du temps pour vous reposer Le repos est très important pour la productivité, car il vous permet de redynamiser vos sens. Après le repos, vous vous sentirez plus apte à affronter les tâches restantes de la journée. Travailler sans repos vous rend inefficace et vous amène à vous épuiser très vite. Et si vous continuez dans cet état, vous pourriez aussi commettre plus d’erreurs. La concentration au travail pour la satisfaction de sa journée La productivité au travail s’impose surtout si nous voulons ressentir la joie du travail bien fait. Pour cela, il est important de créer le cadre adéquat pour la concentration. Pour y parvenir, vous devez notamment organiser votre espace de manière optimisée, planifier votre journée, éviter de faire plusieurs choses à la fois, et éviter votre portable.