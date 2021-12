CkilsEnPensent : les pannes et coupures d’électricité et d’eau à répétition au Gabon

Cinquante-deuxième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les pannes récurrentes et autres délestages de la société d’énergie et d’eau du Gabon".

Depuis son existence, la Société d’électricité et d’eau du Gabon (SEEG) ne cesse de briller par des délestages et autres coupures intempestives. Ce malgré la forte augmentation de ses tarifs ces dernières années. Une situation qui n’aura pas laissé insensible les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions sur la situation de monopole de l’entreprise publique et les nombreux désagréments qu’ils subissent au quotidien dans la fourniture d’eau et d’électricité dans le pays. #CkilsEnPensent : épisode 51 Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics