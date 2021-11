CkilsEnPensent : Les grèves à répétition du secteur éducatif gabonais

Quarante-septième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les grèves à répétition dans l’enseignement scolaire chaque année au Gabon".

Chaque début d’année scolaire, la calendrier scolaire est secoué par des grèves d’enseignants mettant en péril l’éducation dans le primaire et le secondaire. C’est encore le cas cette année par la grève menée depuis la rentrée par le Sena et la Conasysed virant parfois à un dialogue de sourds entre les syndicats et le gouvernement gabonais sur leurs revendications.

Une situation à répétition qui n’aura pas laissé insensibles les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions sur ces grèves et revendications pourtant bien connues des autorités mais qui provoquent bien trop souvent une paralysie du calendrier scolaire.

#CkilsEnPensent : épisode 47

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics