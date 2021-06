Ckilsenpensent : L’insécurité au travail des employés de Sinohydro et Olam Palm Gabon

Quarantième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "L’insécurité et les incidents malheureux touchant les employés des entreprises Synohydro et Olam Gabon".

Lire aussi >>> Un employé gabonais de Sinohydro enseveli dans une fosse de chantier de 8 mètres Vendredi dernier, un employé de la société chinoise Sinohydro s’est retrouvé enseveli dans une fosse de chantier suite à un manque criard des mesures de sécurité. Ce lundi, plusieurs employés d’Olam Palm Gabon, filiale de la multinationale singapourienne Olam international, ont trouvé la mort dans un accident tragique de la circulation en raison de la négligence et du manque de considération de leur employeur qui assure inhumainement leur transport car conduits sur leur lieu de travail entassés à l’arrière de camionnettes tel du bétail. Lire aussi >>> Tragédie de Mouila : les derniers détails de la collision à l’origine de 6 morts et 19 blessés Des drames qui n’ont pas laissé insensibles les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions sur ces situations à répétition dans ces entreprises. #Ckilsenpensent : épisode 40 Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie : BC Graphics