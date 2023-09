Brice Oligui Nguema cède provisoirement le commandement de la Garde républicaine

La Garde républicaine qui a permis l’arrivée au pouvoir au Gabon du général Brice Clotaire Oligui Nguema, a un nouveau commandant en chef par intérim. Il s’agit du colonel Antoine Balekidra. Le nouveau promu qui avait été nommé lors du conseil des ministres du 12 septembre, est rentré ce lundi 18 septembre dans ses fonctions au cours d’une cérémonie de passation de commandement.

Le nouveau commandant en chef par intérim

Le colonel Antoine Balekidra qui assurera l’intérim, a été promu commandant en chef en second de cette unité d’élite de l’armée gabonaise, la mieux outillée du pays. Brice Clotaire Oligui Nguema conservera donc le commandement en chef de la Garde républicaine, en plus de ses lourdes fonctions de président de la transition et de ministre de la Défense et de la Sécurité.

Balekidra recevant ses charges du capitaine Chalopin

Antoine Balekidra est originaire du Haut-Ogooué, l’ancienne province dite « présidentielle ». Il remplace dans ses fonctions en second, le capitaine Claude Chalopin qui n’a été relogé au cours des nominations intervenues le 12 septembre.