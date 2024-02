Benin : Un exercice militaire pour parer à la montée du terrorisme dans le pays

Une manœuvre militaire baptisée « Métropolis 2024 », visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité béninoises à faire face à de nouvelles menaces, s’est tenue vendredi à Togbin Daho dans la commune d’Abomey-Calavi, près de Cotonou, selon un communiqué publié par le gouvernement béninois.

Cet exercice a mobilisé un groupement des forces de l’armée et de la Police républicaine, dont l’effectif est estimé à 831 participants, indique la même source. « C’est une manœuvre de simulation d’enlèvement et de prise d’otages en milieu urbain », ajoute le communiqué, précisant que l’exercice intervient sur fond de rumeurs de présence d’un groupe armé terroriste qui sème la terreur dans la ville de Cotonou et ses environs.

D’après le général de brigade Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général de l’armée béninoise, l’exercice Metropolis 2024 a pour objectif de tester le savoir-faire des troupes en cas de crise en zone urbaine. Face à la montée du terrorisme au Sahel, le ministère de la Défense nationale et l’Etat-major général des forces armées du Bénin concentrent les réflexions sur la prévention, la prudence et l’anticipation, selon le communiqué