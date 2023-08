Audio entre ABC et A2O : Alternance 2023 dément et dénonce une manipulation du régime d’Ali Bongo

Après la diffusion lundi soir au journal de 20h de Gabon 1ère d’une prétendue conversation entre Alexandre Barro Chambrier (ABC) et Albert Ondo Ossa (A2O), la plateforme Alternance 2023 a vertement démenti ce lundi la véracité et l’authenticité de cet audio. Dans un communiqué parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241 et daté d’hier, le président François Ndong Obiang a dénoncé une « manipulation » et l’usage de l’IA imputable au régime d’Ali Bongo.

La conversation présentée hier soir comme authentique par la télévision gabonaise ne serait qu’une honteuse fabrication du camp d’Ali Bongo. C’est ce que soutien sans ambages la plateforme Alternance 2023 dont dépendant les deux personnalités de l’opposition gabonaise faussement incriminées. Les deux étant les nouvelles bêtes noires du président sortant, lui-même candidat à un 3e mandat à la tête du Gabon. Des peaux de banane mal inspirées donc.

« Ce lundi 21 août 2023, Gabon première, l’une des chaines de télévision de service public, s’est prêtée à une manipulation honteuse en diffusant les extraits audio d’une supposée conversation entre le Professeur Albert ONDO OSSA, candidat Consensuel à l’élection présidentielle du 26 août 2023 et Alexandre BARRO CHAMBRIER, Président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, tous deux membres de la Plateforme Alternance 2023 », a souligné le communiqué de démenti.

Avant de martelé : « Au-delà de l’écœurement que cette manipulation sans nom a suscité au sein de l’opinion nationale et internationale, (...) la Plate-forme Alternance 2023 dénonce avec la plus grande fermeté ce montage éhonté qui met à nu une fois de plus les pratiques inacceptables de ce régime ». François Ndong Obiangest formel : « La Plateforme Alternance 2023 dément catégoriquement la véracité et l’authenticité de cette conversation qui n’a en réalité jamais eu lieu, et qui n’est rien d’autre qu’une utilisation infame de l’intelligence artificielle dont le Pouvoir est coutumier depuis bientôt cinq ans ».

Et de rappeler que leur « ambition est de parvenir à une alternance démocratique au Gabon, dans l’intérêt de notre pays et de son Peuple. Ni la violence, ni les coups de force ne sont inscrits dans notre agenda et ne sauraient l’être. Cette manipulation sans nom ne vise qu’un objectif et un seul, disqualifier le Professeur Albert ONDO OSSA, actuellement en tournée dans le pays et distiller un climat de peur dans le pays ». Avant de promettre des suites judiciaires aux auteurs de cette cabale médiatique.

« La Plateforme Alternance 2023 invite le Procureur de la République à se saisir de cette affaire afin que la Direction Générale de Gabon première et l’ensemble des personnes impliquées dans cette manipulation en répondent devant la justice », a conclu le communiqué de la principale formation de l’opposition. Un autre pétard mouillé imputé à Ali Bongo et les siens qui ont désormais maille à partir avec l’entrée en lice du candidat consensuel Albert Ondo Ossa.