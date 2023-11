Aucun fonctionnaire gabonais n’aura son rappel solde en 2023, averti le Premier ministre

Interviewé dimanche soir dans la nouvelle émission du service public « Les grands dossiers » sur Gabon 1ère, le Premier ministre gabonais de la transition Raymond Ndong Sima a cloué le bec à une folle rumeur annonçant le paiement de rappels de solde des fonctionnaires. Pour lui, c’est mission impossible pour toute l’année 2023 !

Les fonctionnaires gabonais devront encore attendre pour que l’Etat se résolve à leur payer leurs dus. C’est en substance ce qu’a laissé entendre hier soir Raymond Ndong Sima. Dans une émission entièrement dédiée à la question de la Fonction publique et aux régularisation des situations administratives des fonctionnaires, le Premier ministre de la transition a tranché.

« On ne paiera personne au 31 décembre 2023 parce que c’est matériellement pas possible », a indiqué le Premier ministre dénonçant une fake news distillée sur les réseaux sociaux. Il a notamment que lors d’une précédente opération similaire en 2012-2012, « ça m’a pris un an et demi ». En cause, les lourdeurs administratives et la disponibilité des fonds publics.

Avant le gel décrété par l’ancien régime en 2015, le coût des rappels de solde à payer aux fonctionnaires était de 104 milliards de FCFA. Une conquête somme qui serait toujours en attente de dégel et de règlement dans les livres de l’administration publique gabonaise. Autant dire que l’attente pourrait être longue pour disposer des fonds nécessaires à leur règlement.