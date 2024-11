Allô Immongault ? Où sont passés les résultats complets du référendum du 16 novembre ?

Dimanche soir, le ministre de l’Intérieur Hermann Immongault a dévoilé à 22h les résultats du scrutin référendaire organisé la veille. Cependant, au cours de cette déclaration, il n’a livré que les résultats globaux, province par province et pour l’étranger, promettant les résultats complets à compter de ce lundi. Sauf que lundi, c’était hier, et aucune communication n’a été faite par ses services dans ce sens. Où sont donc passés l’entièreté des résultats ?

Alors que de nombreux Gabonais s’étonnent du large plébiscite à près de 92% en faveur du oui au projet de constitution qui faisait grincer des dents, le ministère de l’Intérieur continue de garder pour lui l’ensemble des résultats qui permettraient d’en évaluer la pertinence ou la crédibilité. Pour rappel, le pays comptait pour ce scrutin pas moins de 2 800 bureaux de vote pour 868 000 électeurs. Comment chacune des villes et départements ont-ils voté ?

La conférence de presse du ministre de l’Intérieur dimanche soir

Dimanche soir, alors qu’il annonçait les résultats globaux, donc peu détaillés, Hermann Immongault promettait cette perspective pour le lendemain. « Je tiens à préciser que cette annonce se fera en deux temps », avait-il d’entrée signalé lors de sa prise de parole très attendue. « Une première étape qui concernera les résultats globaux, donc province par province ainsi que pour l’étranger, et une seconde qui fera l’annonce des résultats département par département, à savoir commission par commission », a-t-il insisté.

Et de promettre : « Et cela, le ministère de l’Intérieur le fera demain ». Que s’est-il donc passé entre dimanche 22h et le lendemain pour que cette publication, qui donnerait une véritable cartographie du vote, n’ait pas eu lieu ? Qu’est-ce qui coince, sachant que les résultats globaux donnés dimanche soir ont a priori été établis sur la base de ces résultats détaillés département par département, commission par commission ? Autant de questions qui taraudent bien des observateurs de la vie politique nationale.

Surtout que lors de la soirée électorale de samedi soir, le même ministère de l’Intérieur, cité par les journalistes, annonçait tonitruamment un taux de participation de 71% à 17h, soit une heure avant la fermeture des bureaux de vote. Or, selon les résultats dévoilés dimanche par le même ministère de l’Intérieur, ce taux de participation n’était plus que de 53%. Autant d’incongruités que seul le patron de l’avenue de Cointet peut dissiper... ou pas !