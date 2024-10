Afrique du Sud : vague de chaleur extrême après des chutes de neige historique

Une vague de chaleur inhabituelle sévit actuellement sur une grande partie de l’Afrique du Sud, survenant près de trois semaines après des chutes de neige sans précédent dans certaines régions du pays. Selon le service météorologique sud-africain ce dimanche, des températures extrêmes ont été enregistrées dans cinq des neuf provinces, avec des maximales pouvant atteindre jusqu’à 44 degrés Celsius. Les zones les plus touchées se situent au nord et au sud-est du pays, où les fortes chutes de neige de la seconde quinzaine de septembre avaient déjà paralysé le trafic routier.

Face à cette situation climatique extrême, les services de secours nationaux ont été placés en état d’alerte depuis samedi. Les autorités locales s’efforcent de gérer les conséquences de la vague de chaleur, notamment les ruptures d’approvisionnement en eau qui affectent des mégapoles telles que Johannesburg. Ces interruptions ont poussé les municipalités à lancer des appels urgents aux habitants pour qu’ils économisent l’eau et adoptent des mesures de conservation strictes.

Les prévisions météorologiques indiquent que les températures élevées devraient perdurer pendant encore 24 heures, exacerbant les défis auxquels le pays est confronté. Les autorités continuent de surveiller la situation de près et de coordonner les efforts de secours afin de minimiser l’impact de cette vague de chaleur sur la population et les infrastructures. Les citoyens sont invités à rester vigilants et à suivre les consignes des services publics pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches.