Aéroports du Gabon : Les agents de sûreté aérienne privés de salaires depuis 4 mois !

Les tensions sociales continuent de monter entre les agents de l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG) et leur direction. Et pour cause, certains agents totalisent jusqu’à 4 mois de salaires impayés par l’Etat gabonais. Une situation qui pourrait occasionner de fortes perturbations du trafic aérien dans le pays si une solution n’est pas vite trouvée.

L’Etat gabonais continue d’être un très mauvais payeur. En effet, plusieurs employés de l’ONSFAG, chargés d’assurer la mise en œuvre et la coordination des mesures de sûreté et de facilitation de l’aviation civile, dans l’ensemble des aéroports ouverts à la circulation aérienne publique en République gabonaise sont sur le carreau depuis plusieurs mois. « Nous comptons 3 mois d’arriérés de salaires pour les contractuels et 4 mois pour les agents publics », relatent les agents désormais réunis en collectif pour mieux faire entendre leurs droits bafoués par l’administration publique gabonaise. Selon plusieurs sources, ce retard serait imputable aux lenteurs du Trésor public qui traine les pieds pour solder les salaires de ces responsables de famille. Une situation explosive quand on sait que l’année dernière, un problème similaire était survenu après, là aussi 4 mois de salaire impayés, causant des retards de vol dans plusieurs compagnies aérienne à l’aéroport de Libreville. Va-t-on en arriver encore là dans les prochains jours ? Seules les autorités gabonaises ont la réponse à un front social très en ébullition ces dernières semaines pour des impayés.