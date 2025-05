À Port-Gentil, des potagers bio pour éduquer et nourrir autrement les écoliers gabonais

Afin d’améliorer l’alimentation des enfants et de leur apprendre l’autonomie, l’association Les potagers bio écoliers du monde a lancé ce lundi 12 mai un ambitieux programme de fermes agricoles biologiques à Port-Gentil. Plus de soixante-dix élèves de l’École pour enfants déficients auditifs (EPEDA) de l’Ogooué-Maritime et de la Fondation Jeanine Mavakala Bashombe ont participé à cette initiation aux techniques agricoles dans le quartier Sogarés, canton Océan.

Regroupés en sept équipes de dix enfants, ces jeunes apprenants, accompagnés de leurs encadreurs, ont découvert les gestes de base de l’agriculture biologique. Au programme : semis de folon (amarante) à la volée, de gombo en poquet, et de radis en ligne. « C’est une initiation à l’agriculture bio. Nous avons planté ce matin du folon, du gombo et du radis », a expliqué Désiré Saphou, promoteur du projet. Et d’ajouter : « L’objectif est d’améliorer l’alimentation des enfants tout en leur apprenant à cultiver eux-mêmes, afin qu’ils ne consomment plus des produits pleins de substances chimiques ».

Plus qu’un simple projet agricole, cette initiative vise aussi à inculquer des valeurs humaines fortes. « En les associant à ce projet, nous avons mis en avant la cohésion sociale, l’inclusion, l’égalité des chances et la solidarité », s’est réjouie Flora Carine Dibata, directrice provinciale des Affaires sociales de l’Ogooué-Maritime. À l’issue de cette première journée, elle a guidé les enfants — âgés de 2 à 14 ans — à réaliser eux-mêmes les semis. Les premières pousses de gombo et d’amarante sont attendues d’ici une quinzaine de jours ; le radis, un peu plus tard.

Mais l’initiation ne s’arrête pas là. Une formation complémentaire est prévue la semaine prochaine, portant sur l’entretien du potager jusqu’à la récolte. Objectif : outiller ces jeunes néo-agriculteurs et leurs encadreurs pour qu’ils puissent à leur tour créer de petits potagers chez eux ou dans leur quartier. Et Désiré Saphou de conclure : « La prochaine étape, c’est la lutte biologique contre les ravageurs. Nous allons leur apprendre à fabriquer des bio-pesticides à partir de produits naturels ». Un projet terre à terre, mais aux fruits prometteurs.