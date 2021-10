3e vague : Ali Bongo réclame la vaccination et de nouvelles mesures de riposte au Covid-19

De retour d’Angleterre, Ali Bongo a reçu ce vendredi au palais présidentiel de Libreville, les ministres concernés par la riposte contre la pandémie de coronavirus. Pandémie qui connait un bon vertigineux de nouvelles contaminations ces dernières semaines. Une séance de travail qui augure de nouvelles mesures restrictives que devraient prendre le gouvernement pour enrayer cette 3e vague de Covid-19 qui secoue le Gabon de plein fouet avec des données plus qu’alarmantes.

Les Gabonais doivent désormais s’attendre à de nouvelles mesures restrictives gouvernementales. C’est ce qui ressort de l’entretien qu’a eu Ali Bongo avec la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et les ministres Lambert Noel Matha (Intérieur), Michael Moussa Adamo (Défense nationale), Pacôme Moubelet Boubeya (Affaires étrangères) et Guy Patrick Obiang Ndong (Santé). Une rencontre à laquelle prenaient également part les responsables du Copil et du Copivac.

Une vue de la rencontre de ce vendredi au palais présidentiel

Selon un communiqué de la Présidence gabonaise parvenu à la rédaction d’Info241, Rose Christiane Ossouka Raponda a fait le point de la situation épidémiologique avant de recevoir des instructions d’Ali Bongo. « Au vu du caractère préoccupant du nombre des cas, les orientations du chef de l’Etat au gouvernement ont été d’ajuster la stratégie de riposte en renforçant la vaccination de routine, en accélérant la vaccination de proximité », précise le communiqué officiel.

Ces nouvelles instructions passent également par de nouvelles mesures gouvernementales redoutées par les populations. Ali Bongo « a par ailleurs instruit le gouvernement de travailler sur de nouvelles mesures afin de contenir la propagation de la maladie et freiner la courbe des contaminations », souligne le communiqué présidentiel. Une perspective qui devrait occasionner une future prise de parole du gouvernement ces prochains jours pour annoncer lesdites nouvelles mesures de riposte.