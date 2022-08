1xBet - nouveau partenaire régional du PSG

La société internationale de paris 1xBet et le club de football français Paris Saint-Germain ont signé un accord de partenariat pour les trois prochaines saisons.

Le 1er juillet 2022, 1xBet est devenu un partenaire régional officiel du club parisien en Afrique et en Asie, s’étendant à d’autres régions à partir de la saison suivante. Sur ces territoires, ils déploieront des campagnes marketing mettant en scène l’équipe de football professionnelle masculine du PSG.

Les fans peuvent déjà profiter des premiers avantages du partenariat entre les 10 fois champions de France et l’un des leaders de l’industrie mondiale des paris. Les parties ont lancé un site web spécial, https://1xpsg.com/ , où les utilisateurs peuvent trouver un code promotionnel qui donne aux nouveaux joueurs la possibilité de recevoir un bonus de bienvenue augmenté.

« Nous sommes ravis d’accueillir 1xBet en tant que partenaire régional du Paris Saint-Germain », a annoncé Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain. « 1xBet est bien implanté sur les continents où le club compte de très nombreux supporters. 1xBet est un acteur ambitieux dans le monde des paris sportifs en ligne et, en collaborant avec le Paris Saint-Germain, espère consolider sa position de leader dans de nombreux pays ».

« Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs de football les plus populaires au monde », a ajouté Alex Sommers, porte-parole de 1xBet. « Nous partageons le désir de réussir dans tous les domaines et d’offrir aux fans une toute nouvelle expérience de paris en ligne enrichie ».

1xBet est l’un des principaux bookmakers au monde, opérant directement et via ses partenaires franchisés dans plus de 50 pays d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et d’Asie, et employant des milliers de personnes.

À propos de 1xBet

1xBet est une société de paris de renommée mondiale avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur. Les clients de la marque peuvent parier sur des milliers d’événements dans plus de 60 sports. De plus, le site web et les applications mobiles sont disponibles dans plus de 60 langues.

1xBet coopère avec des clubs et organisations sportives bien connus - FC Barcelone, FC Lyon, Serie A italienne, AFCON et autres. En outre, le portefeuille de partenariats de 1xBet comprend des organisations de sports électroniques populaires, notamment MIBR, Team Spirit, K23 et OG Esports. Le bookmaker est devenu à plusieurs reprises un candidat et un gagnant de récompenses prestigieuses, y compris des prix de l’IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards et autres.

À propos du PSG

Le PSG est l’un des clubs les plus décorés de France et le plus titré du XXIe siècle. L’équipe atteint régulièrement les tours finaux de la Ligue des champions et, lors de la saison 2019/20, elle est devenue finaliste du tournoi de clubs le plus prestigieux d’Europe.

Certains des meilleurs joueurs du monde jouent dans le club parisien : le 7e Ballon d’Or Lionel Messi, le joueur le plus cher de l’histoire du football - Neymar, le champion du monde de l’équipe nationale française Kylian Mbappé et bien d’autres.