12e Journée nationale du Drapeau : pas de manifestation officielle prévue au Gabon !

Alors que l’exécutif gabonais est censé être vacciné et que la pandémie de coronavirus est à un de ses taux d’incidence les plus bas depuis 2020, le Gabon n’a prévu aucune cérémonie officielle pour commémoration sa journée du Drapeau. Comme l’année dernière déjà, il faudra se contenter d’un discours de circonstance du ministre de la Culture et des tweets et posts de personnalités publiques sur les réseaux sociaux.

La journée nationale du Drapeau continue de perdre de son lustre d’antan. Une 12e journée sans manifestation officielle comme en 2020 et ce malgré la vaccination de l’ensemble des membres du gouvernement et de plusieurs officiels gabonais censés occuper la place de l’Indépendance pour honorer les couleurs de notre nation. Une célébration à minima à nouveau pour cette journée instituée par Ali Bongo en 2009. Il faudra se contenter du discours du ministre de la Culture, Michel Menga M’Essone, et des messages postés par les tenants du pouvoir pour y voir transparaitre cette commémoration placée cette année sous le thème « solidarité pour la résilience face à la Covid-19 ». Une résilience à la pandémie qui se veut uniquement virtuelle car c’est sur la toile que le flot de messages y afférent sont légion. La Première ministre, Rose Christiane Ossouka, en a profité pour appeler les gabonais à « faire preuve de patriotisme et de civisme » en allant « se faire vacciner » depuis la primature. Quand la Présidence gabonaise s’est limitée à appeler les internautes « Participez à la célébration en partageant vos photos du Drapeau Gabonais, un symbole qui reflète nos valeurs communes d’égalité, de solidarité et de résilience ». Ce sera tout pour cette année.