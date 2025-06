Somalie : L’opposition va boycotter le forum consultatif annoncé par le président Mohamud

Les principaux leaders de l’opposition somalienne ont officiellement annoncé, ce dimanche, leur boycott du forum consultatif national convoqué par le président Hassan Cheikh Mohamud, prévu du 15 au 22 juin. Dans une déclaration conjointe, les partis opposés au pouvoir ont dénoncé un processus « politiquement sélectif », accusant le chef de l’État de vouloir contourner un véritable dialogue inclusif. Cette annonce confirme les divisions croissantes entre le pouvoir central et ses adversaires, dans un contexte de transition politique fragile.

Les opposants reprochent au président de chercher à mobiliser uniquement des alliés acquis à sa cause, écartant les États membres de la fédération et les figures clés de l’opposition. Selon eux, les discussions prévues manquent de transparence, d’équilibre et de représentativité, mettant en péril l’unité nationale et discréditant par avance les conclusions qui pourraient en émerger. Ce rejet intervient alors que M. Mohamud, dont le mandat s’achève dans moins d’un an, est pressé par ses partenaires internationaux de lancer un dialogue crédible sur la réforme électorale et constitutionnelle.

Cette décision de boycott reflète les tensions persistantes entre le gouvernement fédéral et plusieurs administrations régionales, notamment le Puntland et le Jubaland, qui dénoncent la concentration croissante du pouvoir. Le projet de réforme électorale du président, incluant l’élection au suffrage universel direct, est perçu par de nombreux acteurs locaux comme une remise en cause de l’équilibre entre clans. Ce blocage politique fait craindre un nouvel enlisement du processus de construction de l’État somalien, amorcé depuis le début des années 2000.