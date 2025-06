Gabon : Clap de fin de la gratuité des transports publics, place à la tarification sociale !

Instaurée en pleine crise sanitaire du Covid-19, la gratuité des transports publics urbains au Gabon vivra bientôt ses derniers jours. La mesure, emblématique du dispositif d’accompagnement mis en place en 2020 sous le régime d’Ali Bongo Ondimba, sera progressivement supprimée, selon une décision adoptée lors du Conseil des ministres du 20 juin 2025, présidé par le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema.

En vigueur depuis plus de quatre ans, cette politique visait à alléger le quotidien des usagers face aux effets de la pandémie. Mais aujourd’hui, elle est jugée financièrement insoutenable, notamment pour les deux entreprises publiques concernées : Sogatra et Trans’Urb, dont les caisses sont exsangues. Le gouvernement estime que le maintien de cette gratuité menace la pérennité même du service public de transport.

Vers un retour encadré à une tarification sociale

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le ministre d’État en charge des Transports a été chargé de soumettre une nouvelle politique tarifaire, basée sur un système d’abonnements annuels modulés selon des critères sociaux. Le but affiché : préserver l’accessibilité pour les publics les plus vulnérables, tout en restaurant la viabilité économique du secteur.

Le président au cours de ce conseil des ministres

Cette réforme s’inscrit dans une dynamique plus large de rationalisation des dépenses publiques et de recentrage de l’État sur ses fonctions essentielles. Le président Oligui Nguema, qui a engagé depuis avril une vaste refondation des politiques publiques, souhaite que les entreprises de transport puissent réduire leur dépendance aux subventions budgétaires et fonctionner sur des bases plus saines.

Un tournant pour Trans’Urb et Sogatra

Déjà fragilisées par une gestion hasardeuse et un modèle économique bancal, Sogatra et Trans’Urb n’ont jamais réussi à compenser l’impact financier de la gratuité. Depuis 2020, elles cumulent des pertes d’exploitation importantes, avec un parc roulant souvent sous-utilisé et un manque de pièces détachées criant.

La fin de la gratuité pourrait leur permettre de restructurer leur offre, d’améliorer la qualité de service et de mieux planifier leurs investissements. Mais elle risque aussi de susciter des réactions mitigées au sein de la population, notamment dans les zones à faible revenu, pour qui les transports gratuits représentaient une bouffée d’oxygène.

Un symbole qui s’efface

Au-delà de l’aspect économique, la fin de cette gratuité marque aussi la clôture d’une page ouverte sous Ali Bongo, dont les mesures sociales post-Covid avaient été saluées à l’époque, mais critiquées depuis pour leur manque de viabilité sur le long terme. L’actuel gouvernement, porté par une logique de transformation, assume désormais de rompre avec certaines pratiques de l’ancien régime.

La nouvelle politique tarifaire est attendue dans les prochaines semaines. Elle devra trouver le juste équilibre entre exigence de rentabilité pour les opérateurs publics et impératif d’accessibilité pour les citoyens. Un test grandeur nature pour la réforme des services publics voulue par le président Oligui Nguema.